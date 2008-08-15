Белорусско-индийское сотрудничество поступательно развивается

Это отметил Президент Александр Лукашенко в поздравлении своей индийской коллеге госпоже Пратибхе Патил. Глава государства выразил уверенность, что имеются большие перспективы для расширения двустороннего взаимодействия во всех областях и, прежде всего, в торгово-экономической и научно-технической.



В последние годы сотрудничество между странами динамично развивается и, по мнению экспертов, двусторонний товарооборот в 2009 году достигнет полмиллиарда долларов. Во время визита в Индию Президента Александра Лукашенко и встреч на высшем уровне - была поставлена задача достичь этого показателя к 2010 году. Вместе с тем, уровень белорусско-индийского торгово-экономического взаимодействия настолько возрос, что к 2010 году может превысить 700 миллионов долларов.

