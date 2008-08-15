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Белорусско-индийское сотрудничество поступательно развивается

15 августа 2008 07:52
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Это отметил Президент Александр Лукашенко в поздравлении своей индийской коллеге госпоже Пратибхе Патил. Глава государства выразил уверенность, что имеются большие перспективы для расширения двустороннего взаимодействия во всех областях и, прежде всего, в торгово-экономической и научно-технической.

В последние годы сотрудничество между странами динамично развивается и, по мнению экспертов, двусторонний товарооборот в 2009 году достигнет полмиллиарда долларов.  Во время визита в Индию Президента Александра Лукашенко и встреч на высшем уровне - была поставлена задача достичь этого показателя к 2010 году. Вместе с тем, уровень белорусско-индийского торгово-экономического взаимодействия настолько возрос, что к 2010 году может превысить 700 миллионов долларов.

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