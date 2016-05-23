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Белорусско-французская деловая неделя стартует 23 мая в Париже

23 мая 2016 06:16
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Новости Беларуси. В Париже 23 мая стартует белорусско-французская деловая неделя. Она станет первой в своем роде за всю историю партнерских отношений двух стран. В ее рамках состоятся многочисленные встречи представителей органов госуправления Беларуси и Франции, отвечающих за вопросы развития сотрудничества в различных отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле и других. Особое внимание будет уделено и переговорам деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, Чрезвыйчайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:
Галоўнымі мерапрыемствамі гэтага тыдня стануць арганізацыя другога пасяджэння сумеснай беларуска-французкай эканамічнай камісіі і II беларуска-французскі бізнэс-форум. Варта адзначыць, што ўжо больш за 40 прадстаўнікоў органаў дзяржаўнага кіравання, Міністэрстваў і канцэрнаў, прадпрыемстваў пацвердзілі свой удзел у бізнэс-форуме. Для нас вельмі важна арганізаваць двухбаковыя кантакты, перамовы дзеля таго, каб падпісаць кантракты па экспарту беларускай прадукцыіі на дадзены рынак.

# Павел Латушко # Беларусь-Франция

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