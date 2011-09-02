Белорусский союз журналистов направил обращение представителю ОБСЕ по свободе СМИ

Документ подробно поясняет необоснованность санкций против белорусских журналистов, одобренных Советом Евросоюза после президентских выборов в Беларуси.

К слову, решение о внесение в «списки невъездных» представителей белорусских СМИ было принято ещё до опубликования отчёта ОБСЕ о выборах. В организации и проведении которых журналисты не принимали никакого участия, равно как и в событиях, имевших место после выборов.

Как отмечено в обращении, «можно с уверенностью заявить, что белорусские журналисты подверглись санкциям исключительно по причине того, что отстаивали свою точку зрения». Это не первое письмо Союза журналистов к представителю ОБСЕ по свободе слова Дуне Миятович. Реакции на первый документ так и не последовало, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».