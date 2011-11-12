Белорусский политолог о разгоне акций в США: Так где больше демократии и свободы?

Из США еженедельно приходят сообщения о бескомпромиссном разгоне полицией участников несанкционированных акций. «Оккупируй Уолл-Стрит!»: 4 ноября в ходе противостояния в Окленде ранения получили около 10 человек, задержаны более 80. Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны - Беркли, арестован профессор. На фоне этого нелепо звучат обвинения Беларуси в т.н. «превышении сил в ограничении массовых мероприятий»

Николай Щекин, политолог:

Беларусь постоянно обвиняют в превышении сил в ограничении массовых мероприятий. Вот в Швеции есть определенный черный список: если люди попались хоть раз на массовых мероприятиях, то в следующий раз им не позволяют выходить вообще на эти массовые мероприятия. Скажем, во Франции даже местная власть по усмотрению может запретить любые мероприятия. Выходит полиция со слезоточивым газом, дубинками. У нас такого нет. Так где больше демократии и свободы?

Между тем, на очередную несанкционированную акцию в Беларуси «Народны сход» 12 октября пришли всего около 50 участников, передает корреспондент БЕЛТА. Они постояли на месте около часа, поговорили и начали расходиться.

Органы правопорядка Беларуси предупреждают об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Павел Родионов, начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Генеральная прокуратура в каждом случае предупреждает о недопустимости нарушения законодательства, но в каждом случае, в зависимости от характера противоправных действий, предупреждением правоохранительные органы ограничиваться не будут. Организаторы и активные участники незаконных массовых мероприятий будут привлекаться к административной либо уголовной ответственности.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Хотел бы предупредить, что акции у нас запрещены. Можно проводить только с разрешения Мингорисполкома, заранее подав туда заявку и получив разрешение. Сотрудники органов внутренних дел и милиция общественной безопасности нацелены на пресечение несанкционированных действий участников вышеуказанных акций и готовы принять все меры в соответствии с действующим законодательством.