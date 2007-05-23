Белорусский MILEX может стать базовым на пространстве ОДКБ

Белорусская выставка вооружений "Милекс" станет одной их базовых на пространстве ОДКБ. Россияне высоко оценили уровень организации военного форума.

4-я Международная выставка вооружений и военной техники заняла свое достойное место в системе международных выставок. Прослеживается устойчивая тенденция к ее развитию. Такую точку зрения высказал глава российской делегации Владимир Палещук.

Гости из Росси высоко оценили уровень организации военного форума. В настоящее время проходит согласование проекта межправительственного соглашения об организации рекламно-выставочной деятельности в формате ОДКБ. Этим документом предусмотрено, что в числе основных выставок вооружения и военной техники на пространстве ОДКБ будет и белорусский MILEX.