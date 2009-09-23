Белорусских таможенников уважают в мире

Всемирная таможенная организация готова поддержать развитие белорусской таможни.

Об этом заявил сегодня в Минске генеральный секретарь организации Кунио Микурия. Он отметил, что нашей стране предстоит не только продолжать политику облегчения условий торговли, но и противодействовать нелегальному перемещению товаров.

Имеющийся опыт уже может стать примером для других государств. Стандарты работы отечественных таможенников, фактически, соответствуют международным. Системой электронного декларирования охвачено около 70 % экспорта. В результате время простоя грузов на границе уменьшилось в 8 раз. Кроме того, идут переговоры о включении Беларуси в европейскую систему предварительного уведомления. Это ещё больше увеличит транзитные потоки. Ведь три из 5 стран-соседок Беларуси входят в Европейский Союз. Касаясь вопроса включения Беларуси, России и Казахстана во всемирную торговую организацию, Кунио Микурия заявил, что это – жизненная необходимость.

- Со своей стороны мы всячески поддерживаем вас в желании унифицировать процессы в соответствии с международными стандартами. Это, безусловно, облегчит вступление во Всемирную торговую организацию. Белорусская таможня строит свою работу так, чтобы содействовать продвижению торговли в сложной финансово-экономической ситуации. Ее опыт можно использовать и другим странам, - рассказал генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

- Беларусь имеет стратегическое положение транзитной страны. И мы неоднократно слышим положительные оценки вашей таможенной службы от специалистов сопредельных государств. Беларусь собирается присоединиться к Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. И мы готовы оказывать вам и техническую, и информационную помощь, - рассказал генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

Тем временем, Беларуси предстоит не только упростить, но и гармонизировать таможенные процедуры с ее партнерами по Таможенному союзу - Россией и Казахстаном. В частности, в данный момент идут переговоры по согласованию тарифной политики в отношении ввоза в нашу страну легковых автомобилей.

- Пошлины определяются Министерством экономики. Ведутся переговоры по созданию Таможенного Союза. Он не возможен без общей тарифной политики. Ясно одно, если мы входим в общее таможенное пространство, естественно ТП пошлины будут примерно сравниваться. Только какую сторону возьмут эти три страны, - в сторону увеличения или уменьшения, – никто сказать не может. Идут переговоры, - рассказал председатель Государственного таможенного комитета Александр Шпилевский.