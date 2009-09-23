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Белорусских таможенников уважают в мире

23 сентября 2009 18:59
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Всемирная таможенная организация готова поддержать развитие белорусской таможни.

Об этом заявил сегодня в Минске  генеральный секретарь организации Кунио Микурия. Он  отметил,  что  нашей  стране предстоит не только  продолжать  политику облегчения условий торговли, но и противодействовать нелегальному перемещению товаров.

Имеющийся  опыт  уже может стать примером для других государств. Стандарты работы отечественных таможенников, фактически, соответствуют  международным.  Системой электронного декларирования  охвачено около 70 % экспорта. В  результате время простоя грузов на границе уменьшилось в 8 раз.  Кроме того, идут переговоры о  включении  Беларуси  в европейскую систему предварительного уведомления. Это  ещё больше увеличит транзитные потоки.  Ведь  три  из  5   стран-соседок  Беларуси  входят  в Европейский Союз. Касаясь вопроса включения Беларуси, России и Казахстана во всемирную торговую организацию, Кунио Микурия заявил, что это – жизненная необходимость.

- Со своей стороны мы всячески поддерживаем вас в желании унифицировать процессы в соответствии с международными стандартами. Это, безусловно, облегчит вступление во Всемирную торговую организацию. Белорусская таможня строит свою работу так, чтобы содействовать продвижению торговли в сложной финансово-экономической ситуации. Ее опыт можно использовать и другим странам, - рассказал генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

- Беларусь имеет стратегическое положение транзитной страны. И мы неоднократно слышим положительные оценки вашей таможенной службы от специалистов сопредельных государств. Беларусь собирается присоединиться к Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. И мы готовы оказывать вам и техническую, и информационную помощь, - рассказал  генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

Тем  временем, Беларуси предстоит не только упростить, но и гармонизировать  таможенные  процедуры  с  ее  партнерами  по  Таможенному  союзу -  Россией и Казахстаном. В частности,  в  данный момент идут переговоры по согласованию  тарифной  политики  в отношении ввоза в  нашу  страну   легковых   автомобилей.  

- Пошлины определяются Министерством экономики. Ведутся переговоры по   созданию Таможенного Союза. Он не возможен  без  общей  тарифной  политики.  Ясно одно, если  мы  входим  в  общее  таможенное  пространство,   естественно ТП пошлины будут примерно сравниваться. Только  какую  сторону  возьмут  эти  три  страны, - в  сторону  увеличения или уменьшения, – никто  сказать не  может. Идут переговоры, - рассказал председатель Государственного таможенного комитета Александр Шпилевский.

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