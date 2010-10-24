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Белорусские военные прибыли на учения ОДКБ в Россию

24 октября 2010 16:23
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Первые учения КСОР проводились в октябре 2009 года на полигоне Матыбулак в Казахстане. Нынешние учения впервые проводятся на территории России. Кроме российских военнослужащих, в учениях примут участие подразделения из Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также наблюдатели от Беларуси.

Владимир Зайнетдинов, пресс-секретарь ОДКБ:
Офицеры министерства обороны Беларуси сегодня прибыли на учения «Взаимодействие-2010», которые 25 октября начнутся на полигоне Чебаркуль в Челябинской области. Как и предполагалось по замыслу, в учениях от белорусской стороны принимает участие оперативная группа высокопоставленных офицеров генерального штаба вооруженных сил Беларуси в составе пяти человек. Они входят в командование учениями КСОР «Взаимодействие-2010». Командир оперативной группы является заместителем командующего учениями по белорусской части.

Основная тема учений - локализация вооруженного конфликта в регионе коллективной безопасности. Активная фаза учений будет проходить в два этапа: в ходе первого (с 25 по 27 октября) будет идти планирование и принятие решения о спецоперации, в ходе второго (с 27 по 28 октября) - ведение боевых действий по нейтрализации иррегулярных вооруженных формирований, а также противодействие диверсионным действиям в условиях наличия гражданского населения с применением нелетального оружия, сообщает ctv.by со ссылкой на РИА Новости.

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