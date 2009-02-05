Белорусские военные не будут принимать участия в военных действиях за пределами своей страны

Об этом заявил в Минске пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Андрей Попов. Участие наших военных в горячих точках запрещено законодательством, в том числе и в рамках Контингента сил быстрого реагирования ОДКБ. Напомним, накануне в Москве состоялись заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ и Межгоссовета Евразийского экономического сообщества. Участники встречи в рамках Организации договора о коллективной безопасности высказались за создание Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.