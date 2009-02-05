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Белорусские военные не будут принимать участия в военных действиях за пределами своей страны

05 февраля 2009 11:52
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Об этом заявил в Минске пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Андрей Попов. Участие наших военных в горячих точках запрещено законодательством, в том числе и в рамках Контингента сил быстрого реагирования ОДКБ. Напомним, накануне в Москве состоялись заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ и Межгоссовета Евразийского экономического сообщества. Участники встречи в рамках Организации договора о коллективной безопасности высказались за создание Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

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