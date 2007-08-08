Прямой эфир

Белорусские военные летчики отправляются на российский аэродром "Приволжский"

08 августа 2007 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Впервые перелет на расстояние более двух тысяч километров армейские авиаторы совершат в смешанных боевых порядках. В Астраханской области они примут участие в учении "Боевое содружество 2007". Пилоты истребителей Су-27 и МиГ-29 с воздуха поддержат сухопутную группировку войск. Смешанная эскадрилья из восьми боевых самолетов будет действовать в сложных климатических условиях, с незнакомого аэродрома. Ранее столь масштабная передислокация боевой авиации за пределы Беларуси не проводилась.

Другие новости рубрики

Все новости
08 августа 2007 08:07

МЧС Беларуси и России объединяют силы

07 августа 2007 10:18

Белорусские военные прибыли на российский полигон "Ашулук"

06 августа 2007 16:30

Украина обеспокоена увеличением тарифов на российский газ