Белорусские строители готовы принять участие в восстановлении Ирака

Взамен белорусская сторона рассматривает вопрос о поставках иракской нефти в нашу страну.

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации Александр БЕЛЯЕВ.

Это произошло накануне встречи с министром жилья и строительства Ирака Байан Исмаил Дазаи, передает корреспондент БЕЛТА.

– Сегодня Ирак, крупнейшее по залежам нефти государство, лежит в руинах. Ираку нужна помощь в восстановлении страны, нефтяных месторождений, – сказал Александр Беляев. Он подчеркнул, что у Беларуси есть достаточный опыт для этого, специалисты, трудовые ресурсы. Сейчас идут переговоры об участии белорусских строителей в восстановлении Ирака. – Белорусской стороне это выгодно, так как взамен мы рассматриваем вопрос о поставках нефти в Беларусь, – сообщил парламентарий.

Со своей стороны министр жилья и строительства Ирака подтвердила заинтересованность страны в привлечении белорусских строительных организаций к воссозданию жилищного комплекса.

Байан Исмаил Дазаи отметила, что между Ираком и Беларусью традиционно существовали очень прочные экономические связи.

– Я прибыла в Республику Беларусь в качестве представителя иракского правительства по приглашению первого вице-премьера Владимира Семашко с тем, чтобы восстановить связи в секторе строительства. У меня состоялись встречи с первым вице-премьером Беларуси, а также руководством министерств архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, – сказала зарубежная гостья, добавив, что у неё сложилось хорошее впечатление о строительной отрасли Беларуси.

Помимо привлечения белорусских строителей к восстановлению жилищных комплексов, для Ирака интересен белорусский опыт создания заводов по производству стройматериалов, добавила министр жилья и строительства Ирака.