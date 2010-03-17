Белорусские специалисты построят жилье в трех районах Венесуэлы

Об этом договорились Президенты Беларуси и Боливирианской республики — Александр Лукашенко и Уго Чавес, посещая район будущего жилого комплекса в городе Маракай.

Главной темой во время посещения столицы штата Арагуа стало жилищное строительство и реализация социальных проектов в Венесуэле. Так, в частности главы государств договорились о том, чтобы в этом году спроектировать, а с 1 января 2011 года начать строительство на территории базы военно-воздушных сил Венесуэлы в Маракае. Кроме этого, Александр Лукашенко предложил построить в Венесуэле перерабатывающие предприятия по белорусским образцам.

Встречать Александра Лукашенко и Уго Чавеса жители города Маракай вышли с флажками, бодрыми лозунгами, а кто-то даже на ходулях. Столица штата Арагуа приветствовала Президентов как национальных героев. Впрочем, Александр Лукашенко, буквально за пару часов до перелета сюда, стал носителем ордена Франсиско Миранды I класса. Награду ему вручили в Национальной ассамблее Венесуэлы.

Александр Лукашенко в парламенте Венесуэлы:

Наш визит в Каракас направлен на последовательное укрепление белорусско-венесуэльских отношений и приданию взаимовыгодному сотрудничеству нового мощного импульса. Я уверен: поставленные цели будут обязательно достигнуты. Со стороны белорусского государства для этого будут предприняты все меры.

Поездка в Маракай — возможность напрямую ознакомиться с, так сказать, живыми проектами в строительной сфере между Беларусью и Венесуэлой. Здесь на площадке в 100 га появится жилой комплекс на 5 тыс. квартир.

Президенты осмотрели отведенную под строительство жилья территорию. Уго Чавес рассказал, что Маракай нуждается в модернизации. 450 тыс. населения — а квадратные метры с крышей над головой — очень непростой вопрос.

Уго Чавес, президент Венесуэлы:

Самая острая проблема — это жилье.

Уго Чавес предложил белорусам реконструировать некоторые кварталы города. Маракай, в 80 километрах на севере от Каракаса — это важный промышленный центр страны. Местные фермеры выращивают какао, кофе, табак.

Александр Лукашенко сделал встречное предложение. Помимо большого проекта по жилью, построить здесь молокозаводы, мясокомбинаты, сельхозпредприятия, фабрики или заводы по белорусскому образцу. Губернатор Маракая получил предложение изучить наш опыт.

Александр Лукашенко:

Он (губернатор Маракая - ред.) должен приехать к нам с министрами. Его надо привезти и показать ему все: базы, страну. Пусть он выберет, что ему надо. Он (Уго Чавес – ред.) хочет здесь много чего создать.

Президенты приняли участие в закладке памятного камня на месте строительства.

Александр Лукашенко – Уго Чавесу:

Закопали капитализм!

Уго Чавес – присутствующим:

Enterramos el capitalismo!

Кстати, Уго Чавес позже действительно подарил 200 тракторов «Беларус» венесуэльским фермерам. Здесь же Президентам доложили о том, как продвигаются уже имеющиеся проекты. Были и презентации перспективных строек. Впрочем, самой впечатляющей стала импровизация самих президентов.

Буквально на глазах всех присутствующих за несколько минут появилось деловое соглашение. Выяснилось, что военная авиабаза Маракая подлежит реконструкции. Площадка занимает огромную территорию, однако инфраструктуры на ней мало. Уго Чавес попросил белорусов взять дело в свои руки. Застроить неиспользуемые землю под жилье для военных и не только военных.

Александр Лукашенко – Уго Чавесу:

Здесь мы построим кругом жилье. Или еще то, что нужно. Мы должны начать здесь строить. Мы за год тебе построим немало квартир.

Президенты говорили главным образом о кооперации в жилищном строительстве. Касательно реализации этих проектов Александр Лукашенко заметил, что белорусам не стоит распылять свои силы и браться за осуществление проектов по всей Венесуэле.

Александр Лукашенко:

Мы принципиально договорились, что не будем распыляться. Здесь будем строить, зачем нам по всей Венесуэле « прыгать». А отдельно — заводы, фабрики — то, о чем мы договорились.

Совместных проектов в сфере строительства у нас несколько. Прежде всего, это кирпичный завод в городе Гуатире. Мощность предприятия составит 25 млн. штук керамических пустотных блоков в год. В будущем ассортимент выпускаемых изделий планируется расширить.

Есть проект по возведению завода строительных материалов. Но и это только вершина айсберга. Сейчас стороны сосредоточат усилия на реализации самых крупных проектов.