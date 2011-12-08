Белорусские сенаторы ратифицировали договор о Евразийской экономической комиссии

Новости Беларуси. Законопроект был внесен в парламент Президентом в связи с тем, что с 1 января 2012 года начнет функционировать Единое экономическое пространство.

Договор о Евразийской экономической комиссии Президенты Беларуси, России и Казахстана подписали на встрече в Москве 18 ноября. 28 ноября документ был принят депутатами Палаты представителей Национального собрания.

После соответствующих внутригосударственных процедур комиссия Таможенного союза прекратит существование. А Евразийская экономическая будет иметь более 170 полномочий и функций. В ее Совет войдут по одному представителю от каждого государства на уровне заместителей и председателей правительств.

Работа комиссии будет основываться на принципах взаимной выгоды, равноправия и учета национальных интересов сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Мазай, председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Комиссия будет иметь не секретариат, а аппарат Комиссии, который будет заниматься серьезной работой по подготовке решений, по выработке решений. Он будет инициировать некие вещи. Причем решения, которые будут приниматься Комиссией, двух видов: решения обязательные для исполнения всеми сторонами-участниками и решения, которые будут носить рекомендательный характер.