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Белорусские погранвойска совершенствуют работу

21 февраля 2007 15:38
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21 февраля в Минске обсудили, как на практике применять новый закон о государственной границе. Планируется облегчить передвижения для жителей приграничных районов, а также для граждан, посещающих места отдыха, расположенные у границы. Вместе с тем, на совещании подчеркнуто, что никакого особого режима в районах, примыкающих к белорусско-российской границе, устанавливать не планируется. Утверждения, которые прозвучали в российской прессе о якобы возможности проникновения на территорию России из Беларуси лиц, причастных к террористической деятельности, не достоверны. Сами представители пограничной службы ФСБ России признали эти заявления необоснованными.

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