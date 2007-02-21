Белорусские погранвойска совершенствуют работу

21 февраля в Минске обсудили, как на практике применять новый закон о государственной границе. Планируется облегчить передвижения для жителей приграничных районов, а также для граждан, посещающих места отдыха, расположенные у границы. Вместе с тем, на совещании подчеркнуто, что никакого особого режима в районах, примыкающих к белорусско-российской границе, устанавливать не планируется. Утверждения, которые прозвучали в российской прессе о якобы возможности проникновения на территорию России из Беларуси лиц, причастных к террористической деятельности, не достоверны. Сами представители пограничной службы ФСБ России признали эти заявления необоснованными.