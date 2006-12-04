Белорусские пограничники завершают обустройство границы Союзного государства

Комплекс мероприятий по выполнению Программы обустройства внешней границы Беларуси и России завершится вводом в эксплуатацию пограничной комендатуры "Поречье" на участке Лидского пограничного отряда. Итогом выполнения Программы стало введение в эксплуатацию 26 объектов. В соединениях и воинских частях на балтийском направлении создана автоматизированная система информационного обеспечения и система связи, пункты пропуска оснащены техническими средствами пограничного контроля, проведено инженерное оборудование границы.