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Белорусские пограничники завершают обустройство границы Союзного государства

04 декабря 2006 15:26
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Комплекс мероприятий по выполнению Программы обустройства внешней границы Беларуси и России завершится вводом в эксплуатацию пограничной комендатуры "Поречье" на участке Лидского пограничного отряда. Итогом выполнения Программы стало введение в эксплуатацию 26 объектов. В соединениях и воинских частях на балтийском направлении создана автоматизированная система информационного обеспечения и система связи, пункты пропуска оснащены техническими средствами пограничного контроля, проведено инженерное оборудование границы.

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