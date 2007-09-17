Белорусские пограничники принимают новый опыт охраны государства

На встрече руководителей пограничных ведомств Беларуси и Франции в центре внимания - противодействие нелегальной миграции. Она пройдет 17 сентября в Париже.

В ходе четырехдневного визита белорусские специалисты ознакомятся со структурой пограничной полиции Франции, аппаратом центра полицейского и таможенного сотрудничества. Планируется также посещение аэропорта Руасси Шарль де Голль и пунктов биометрического контроля на внешних границах Шенгенской зоны.

Тем временем в Сморгони опытом обменяются пограничники Беларуси и Финляндии. Здесь сегодня начинает работу международный семинар по охране "зеленой" границы. В течение пяти дней участники обсудят вопросы организации ее охраны с использованием автоматизированных систем и служебных собак, а также перспективы развития мобильного способа охраны государственной границы.