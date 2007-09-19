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Белорусские пограничники находятся с визитом во Франции

19 сентября 2007 07:41
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Делегация белорусских пограничников во главе с председателем Госкомитета погранвойск генерал-майором Игорем Рачковским - с визитом во Франции. Специалисты познакомятся со структурой пограничной полиции, аппаратом Центра полицейского и таможенного сотрудничества, а также посетят пункты биометрического контроля на внешних границах Шенгенской зоны.
Стороны обменяются опытом работы по противодействию нелегальной миграции. Кроме того, белорусской делегации будут продемонстрированы образцы оборудования, используемого в эксперименте с биометрическими визами.

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