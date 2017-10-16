Прямой эфир

Белорусские подразделения примут участие в учении ОДКБ «Боевое братство-2017» в Казахстане

16 октября 2017 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Боевое братство-2017». Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности продемонстрируют слаженность действий 16 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстан для участия в оперативно-стратегическом учении направились и белорусские подразделения. Всего на полигонах будет задействовано 1500 офицеров и солдат-миротворцев из состава вооруженных сил, внутренних войск и полиции всех государств - членов ОДКБ. Это Беларусь, Россия Казахстан Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Белорусские подразделения примут участие в учении ОДКБ «Боевое братство-2017» в Казахстане-1

Напомним, наша страна сейчас председательствует в организации. Во время учения отработают создание буферных зон, разведение условных противников, блокирование и разоружение боевиков, сопровождение гуманитарных грузов.

# Военные учения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дни большого диалога в Сочи: корреспондент СТВ о том, что осталось за кадром
15 октября 2017 17:11

Дни большого диалога в Сочи: корреспондент СТВ о том, что осталось за кадром

Как посол Великобритании вместе с мамой гостили в Турове и участвовали в аутентичном обряде: репортаж «Картины мира»
14 октября 2017 17:20

Как посол Великобритании вместе с мамой гостили в Турове и участвовали в аутентичном обряде: репортаж «Картины мира»

«Вопросы безопасности уже не стучатся в дверь – они уже в дом ворвались наш»: о чем говорили руководители стран СНГ в Сочи
14 октября 2017 17:09

«Вопросы безопасности уже не стучатся в дверь – они уже в дом ворвались наш»: о чем говорили руководители стран СНГ в Сочи