Белорусские парламентарии законодательно закрепили взаимоотношения "Покупатель-продавец"

Во втором чтении были приняты поправки в законы. За некачественный импортный товар теперь ответственен продавец, производитель и импортер, с помощью которого пылесос или стиральная машина пересекли белорусскую границу. Отдельной статьей прописаны требования к интернет-магазинам. Теперь виртуальные продавцы обязаны предоставлять покупателю информацию о товаре в письменном виде. Предельно откровенными со своими клиентами придется быть и работникам общепита: состав блюда и способ кулинарной обработки должны быть представлены по первому требованию.