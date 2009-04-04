Прямой эфир

Белорусские парламентарии примут участие в 120-й Ассамблее МПС в Эфиопии

04 апреля 2009 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко примет участие в 120-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

Мероприятие состоится 5-10 апреля в Аддис-Абебе (Эфиопия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе нижней палаты.

Предполагается провести общие дебаты по политической и социально-экономической ситуации в мире на тему "Парламенты: построение мира, демократии и развитие во время кризиса".

Во время работы ассамблеи пройдет очередное заседание геополитической группы "Евразия", координатором которой в настоящее время является Национальное собрание Беларуси. Особое внимание будет уделено выработке общей позиции государств - членов группы по вопросам повестки ассамблеи, включая выдвижение представителей группы, в том числе Республики Беларусь, на вакантные должности в органах МПС.

На заседаниях постоянных комитетов МПС предполагается обсудить роль парламентов в содействии процессу нераспространения ядерного оружия, вопросы, касающиеся устойчивого развития и возобновляемых источников энергии, свободы слова и права на информацию.

Другие новости рубрики

Все новости
03 апреля 2009 18:59

Лукашенко: Новый посол в стране – это всегда свежий взгляд

03 апреля 2009 17:10

Медведев проинформировал Лукашенко об итогах лондонского саммита "двадцатки"

03 апреля 2009 16:55

Барак Обама прибыл в Страсбург