Белорусские парламентарии примут участие в 120-й Ассамблее МПС в Эфиопии

Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко примет участие в 120-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

Мероприятие состоится 5-10 апреля в Аддис-Абебе (Эфиопия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе нижней палаты.

Предполагается провести общие дебаты по политической и социально-экономической ситуации в мире на тему "Парламенты: построение мира, демократии и развитие во время кризиса".

Во время работы ассамблеи пройдет очередное заседание геополитической группы "Евразия", координатором которой в настоящее время является Национальное собрание Беларуси. Особое внимание будет уделено выработке общей позиции государств - членов группы по вопросам повестки ассамблеи, включая выдвижение представителей группы, в том числе Республики Беларусь, на вакантные должности в органах МПС.

На заседаниях постоянных комитетов МПС предполагается обсудить роль парламентов в содействии процессу нераспространения ядерного оружия, вопросы, касающиеся устойчивого развития и возобновляемых источников энергии, свободы слова и права на информацию.