Белорусские парламентарии открывают новый законотворческий сезон

Сегодня, в первый день весенней сессии, депутаты рассмотрят 11 нормативно-правовых актов.

Один из главных вопросов – рассмотрение в первом чтении нового законопроекта о внешней трудовой миграции. Лицензию на привлечение в нашу страну трудовых мигрантов могут отметить. Планируется также обсудить поправки в закон о почтовой связи и дополнения в закон об охране окружающей среды.

Депутаты также планируют ратифицировать 6 международных договоров и соглашений. Один из них – о госгранице с Украиной. В настоящее время это участок – один из наиболее проблемных. Регистрируется много нарушений, при этом сами нарушители ссылаются на отсутствие обозначений на участке. Существуют также проблемы с местными жителями приграничной территории, которые живут с одной стороны, но традиционно ведут хозяйство на другой. Демаркация позволит на украинском участке решить эти вопросы и определить понятие госграницы на суше, воде, в недрах и воздушном пространстве.