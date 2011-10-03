Белорусские парламентарии открыли законотворческий сезон

Работа депутатов началась с ратификации ряда документов по Организации договора о коллективной безопасности — они, в частности, направлены на активное взаимодействие стран ОДКБ в случае возникновения угроз.

Владимир Василенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одной из стран-участниц либо угрозы международному миру и безопасности, государства незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам.

Ратифицирован сегодня и еще целый ряд документов. В первом чтении принят проекта закона «О банкротстве». Государство делает ставку на досудебные разбирательства, возврат платежеспособности предприятия-банкрота, а также на сохранение всех прав работников таких субъектов хозяйствования. Законопроект исключает возможность рейдерских захватов. А все банкроты войдут в единый реестр.

Анатолий Павлович, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Концепция нашего закона направлена, прежде всего, на упреждение, на то, чтобы дать возможности предприятиям справиться с сегодняшней ситуацией, привлекая для этого все имеющиеся у государства, и не только у государства, рычаги.

Парламентариям в эту сессию предстоит принять решения по ряду важнейших документов, направленных на динамичное развитие общества, улучшение качества жизни граждан.

Приоритетом, конечно, является Республиканский бюджет на 2012. Над ним депутаты работают уже с марта. Ожидается, он сохранит социальную направленность и будет скорректирован с учетом новой цены на газ.

Александр Антоненко, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Заготовка бюджета, по сути дела, есть. В основном, расходы будут направлены на решение социальных вопросов. Промышленности, строительству и сельскому хозяйству, наверное, надо будет напрячь усилия и решать отдельные вопросы самим. По последним показателям социально-экономического развития, это вполне реально и возможно.

Сессия сенаторов началась сегодня с согласования кандидатур на пост Председателя Правления Нацбанка и генпрокурора. Их назначил президент, по Конституции согласие дает Совет Республики. Представляя Надежду Ермакову и Александра Конюка, Владимир Макей озвучил задачи, поставленные перед ними президентом. Так, Нацбанк должен вернуть доверие населения к белорусскому рублю.

Владимир Макей, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Ключ к успешному решению этой задачи лежит именно в стабилизации национальной валюты, низкой инфляции, а также гарантированной защите вкладов от обесценивания. Нацбанку и коммерческим банках тоже следует приложить все усилия по возврату в банковскую систему сбережений населения и их дальнейшему наращиванию.

В целом, эта сессия обещает стать очень насыщенной. Депутаты заявили о готовности вплотную работать по шести десяткам документов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Не исключено, что в процессе работы поступят и другие.