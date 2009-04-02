Белорусские парламентарии открыли новый законотворческий сезон

Весенняя сессия обеих палат Национального собрания, по традиции, открылась под звуки государственного гимна во второй день апреля.

Депутатский корпус будет работать в привычном формате, однако, особенность этого сезона – поиск оптимальной экономической стратегии в условиях мирового кризиса. Неизменный же приоритет в законотворчестве – социальная сфера.

Продолжительности так называемых каникул парламентариев – позавидует любой школьник. Но, наверно только школьник и не знает, что долгие месяцы депутаты работали вне Овального зала. Встречи с избирателями дополняла подготовка законопроектов. На этот раз их как никогда много.

Галина ПОЛЯНСКАЯ, Председатель Постоянной комиссии по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: «Сессия начинается очень динамично – не вяло. Обычно бывает так – ну, законов не очень много к началу сессии как-то. А вот когда идёт такой объём законов – это очень здорово».

Большинство документов направлено на дальнейшее развитие национальной экономики. Её защите от мирового финансового кризиса поспособствует правовая основа. Новые законы дадут импульс дальнейшей либерализации национальной экономики.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: «Должна быть оказана очень серьёзная поддержка сегодня нашим государственным предприятиям и в первую очередь это в плане продаж, реализации продукции, поставке продукции на экспорт. Ну, безусловно, в этих условиях должны серьёзно поработать по раскрепощению частной инициативы».

Антикризисный пакет документов в парламенте уже успели назвать «Ответом на вызовы времени». Предусматривает он и стабилизацию внутреннего финансового рынка. Уточнения в Банковском кодексе сыграют на привлечение инвестиций и станут преградой для оттока капитала из страны.

Евгений АРТЮШЕНКО, Председатель Постоянной комиссии по денежно-кредитной политике и банковской деятельности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: «Законопроект, который призван упрочить гарантии граждан при сбережении денежных средств в нашей банковской системе, и направлен на более гарантированное участие наших граждан именно в финансовой системе Республики Беларусь».

Различные законопроекты сейчас на различных стадиях рассмотрения. В любом случае медлить с их принятием парламентарии не собираются. В Перерывах между заседаниями депутаты могли прикоснуться к прекрасному. Перед входом в Овальный зал разместилась фотовыставка, посвящённая году родной земли. Это несколько символично, ведь сегодня депутаты также рассматривали поправки в некоторое природоохранное законодательство.

Планируется упростить и процедуру государственной экологической экспертизы. Станет проще получить разрешение на строительство. Прекратится и хождение по мукам для родителей, которые путешествуют по миру с детьми. Планируется отменить обязательное разрешение обоих супругов на выезд ребёнка за границу с одним из родителей.

В Совете Республики Национального собрания Беларуси, где также открылась весенняя сессия, рабочие планы – не менее обширны. Здесь сегодня прозвучало предложение о создании Национальной ассоциации местных и региональных властей. От предприимчивости и компетентности руководителей всех уровней зависит успешное социально-экономическое развитие регионов.