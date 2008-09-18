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Белорусские парламентарии обсудят перспективы сотрудничества в Торонто

18 сентября 2008 07:42
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Наша делегация принимает участие в осенней сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая открывается сегодня в этом канадском городе. Здесь пройдет конференциия на тему "ОБСЕ в открытом мире: торговля, безопасность и миграция", форум по Средиземноморью, а также заседание Постоянного комитета Ассамблеи. Белорусские парламентарии будут участвовать в рассмотрении актуальных вопросов на предстоящих форумах и проведут ряд встреч с зарубежными коллегами.

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