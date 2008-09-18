Белорусские парламентарии обсудят перспективы сотрудничества в Торонто

Наша делегация принимает участие в осенней сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая открывается сегодня в этом канадском городе. Здесь пройдет конференциия на тему "ОБСЕ в открытом мире: торговля, безопасность и миграция", форум по Средиземноморью, а также заседание Постоянного комитета Ассамблеи. Белорусские парламентарии будут участвовать в рассмотрении актуальных вопросов на предстоящих форумах и проведут ряд встреч с зарубежными коллегами.