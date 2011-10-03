Белорусские парламентарии обсудят бюджет Беларуси на 2012 год и законопроект о банкротстве

Законотворческий сезон начался у белорусских парламентариев. В Овальном зале Дома правительства открылась девятая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Депутатский корпус сегодня утвердит повестку дня и в первый день работы рассмотрит ряд законопроектов.

Возобновились дискуссии над законопроектами, обсуждение которых началось еще весной. И поступили новые предложения.

Так, предстоит работа по такому важнейшему финансовому документу, как бюджет Беларуси на 2012 год. От того, каким он будет, напрямую зависит жизнь и каждого из нас в отдельности, и в целом государства.

Целый ряд законопроектов этой сессии будет направлен на улучшение качества жизни населения. В частности, на стимулирование частной инициативы, развития инноваций, также будут затронуты вопросы здравоохранения, жилищной политики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Десятки международных документов поступили на ратификацию, и часть из них, кстати, уже в повестке первого дня сессии. Они регулируют вопросы деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. Также это поправки к отдельным статьям соглашения с Международным валютным фондом, а также соглашение об урегулировании долговых обязательств между Беларусью и Кыргызской Республикой.

Уже сегодня депутаты намерены в первом чтении рассмотреть проект закона об экономической несостоятельности, банкротстве. И как говорят в кулуарах Дома Правительства, в этой части дискуссия ожидается очень жаркой.

В целом, стоит сказать, что это сессия Палаты представителей обещает стать очень насыщенной. Депутаты уже заявили о готовности вплотную работать над шестью десятками законопроектов. Не исключено, что в процессе работы поступят и другие.

А первое заседание осенней сессии Совета Республики начинается с рассмотрения кадровых вопросов: о даче согласия на назначение президентом Республики Беларусь председателя Правления Национального банка и Генерального прокурора Республики Беларусь. Сенаторы обсудят также вопрос об изменении представительства Национального собрания в Межпарламентском союзе.