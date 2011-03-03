Белорусские парламентарии не видят необходимости в визите специальной рабочей группы ПА ОБСЕ

Представители ОБСЕ так и не избавились от двойных стандартов. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Виктор Гуминский, комментируя итоги зимней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

Оценивая выступление политиков разных стран о ситуации в Беларуси, вице-спикер заметил, что «самый большой напор» идет со стороны США, Германии и Польши, выступления остальных более прагматичны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Также белорусские парламентарии не видят необходимости в визите в нашу страну делегации специальной рабочей группы парламентской ассамблеи ОБСЕ. Руководитель этой группы Ута Цапф уже дала оценку ситуации в Беларуси, фактически не зная, что же объективно происходит у нас в стране.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Объективно оценки дано не было. И самое главное то, что доклады были построены, прежде всего, не на объективности, а на эмоциях. Они соединили оценки проведения выборов в Беларуси с тем, что последовало после выборов, чего делать нельзя, ибо это два совершенно разных действа.

Нина Мазай, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Даже те, кто высказывал свои критические замечания, отмечали, что уровень сотрудничества с наблюдателями, условия работы, доступ как к избирательным процедурам, так и к средствам массовой информации, были организованы превосходно.