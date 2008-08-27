Белорусские парламентарии готовятся к заключительной осенней сессии второго октября

Сегодня Совет Палаты представителей Национального собрания Беларуси включил в проект повестки сессии 16 вопросов. Но, по словам спикера Вадима Попова, это лишь "стартовый задел". В частности, депутаты намерены ратифицировать некоторые международные соглашения. А также внести поправки во внутреннее законодательство. К примеру, на предстоящей сессии будут рассмотрены дополнения в закон о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных нелегальным путём и финансирования террористической деятельности в государстве.