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Белорусские парламентарии готовятся к заключительной осенней сессии второго октября

27 августа 2008 14:24
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Сегодня Совет Палаты представителей Национального собрания Беларуси включил в проект повестки сессии 16 вопросов. Но, по словам спикера Вадима Попова, это лишь "стартовый задел". В частности, депутаты намерены ратифицировать некоторые международные соглашения. А также внести поправки во внутреннее законодательство. К примеру, на предстоящей сессии будут рассмотрены дополнения в закон о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных нелегальным путём и финансирования террористической деятельности в государстве.

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