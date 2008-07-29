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Белорусские инициативы отразят в итоговом документе 15-ой Министерской конференции Движения неприсоединения

29 июля 2008 07:52
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Она сегодня открывается в Тегеране. В документе речь пойдет об отмене односторонних санкций, предотвращении создания новых типов оружия массового уничтожения, организации дебатов Генассамблеи ООН по вопросу доступа к технологиям использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, разработке плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми. Белорусскую делегацию возглавит Министр иностранных дел Сергей Мартынов.

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