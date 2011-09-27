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Белорусские инициативы обсуждают на 66-й Генеральной Ассамблее ООН

27 сентября 2011 13:34
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На общеполитической дискуссии Беларусь представляет глава внешнеполитического ведомства. Сергей Мартынов уже провел ряд двусторонних переговоров.

Под председательством Беларуси накануне прошла неформальная встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ. Ее участники обсудили взаимодействие сторон в рамках Организации.

Сергей Мартынов в качестве координатора провел вторую ежегодную встречу Группы друзей. Объединение, главная цель которого усиление противодействия торговле людьми, создано по инициативе Беларуси в прошлом году. Сегодня в него входит 21 государство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, Беларусь первая на постсоветском пространстве развернула широкомасштабную кампанию в этом направлении.

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