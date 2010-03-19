Белорусские идеологи должны отходить от устаревших и шаблонных схем

Этого требуют изменения, происходящие в мировой политике, экономике и культуре. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси, открывая пленарное заседание республиканского семинара-совещания по идеологии.

Владимир Макей задал идеологам не один «неудобный» вопрос.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

– Почему кто-то должен давать команду Академии управления? Может, Академия управления должна тоже выступать инициатором подобного рода новшеств и идей?

Николай Щёкин, директор Иниституа Государственной службы Академии Управления при Президенте Республики Беларусь:

– Уже мы начали выезжать к идеологам на места. Не идеологи к нам, а мы к ним.

В работе идеологов не хватает профессионализма. Этот пробел должна в течение короткого времени устранить Академия управления при Президенте. Там даже предложили тестировать будущих специалистов методами психодиагностики.

В целом же идеологическую сферу надо укреплять от отбора кадров до поиска новых форм работы и их анализа. Телефоны доверия, кризисные комнаты, общественные и электронные приёмные – причем не «для галочки» – вот ближайшие цели идеологов.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

– Прекрасно себе отдаю отчет, что сложно сегодня редактору, члену Райисполкома у которого контракт с председателем Исполкома и газета финансируется этим Исполкомом, быть на острие проблем. Гораздо спокойнее промолчать, ограничившись публикацией дежурных материалов о достижениях, районных заседаниях местных органов власти.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики:

– Есть проблема, об этом нужно говорить открыто, но хотелось бы, чтобы здесь мы не скатывались до голого критиканства.

Создать «зону трезвости», добавлять зарплату тем, кто бросил курить, давать возможность ходить в столовую в кредит и чаще «на лифте» спускаться в коллектив. Многие нестандартные предложения озвучили сегодня даже не сами идеологи, а руководители предприятий. Такой местный креатив сотни участников семинара поддержали.

Адам Вашков, директор Речицкого метизного завода:

– Лозунг над входом центральной проходной «Мой завод – моя гордость!». Где-то лет 8 назад, после российского дефолта, средняя зарплата у нас составляла 7 долларов по коммерческому курсу. И когда мы собрались и разрабатывали программу выхода из этого кризиса, то договорились, когда заработная плата станет выше средней по промышленности в республике, мы повесим этот лозунг «Мой завод – моя гордость!», если падает, мы его снимаем.

Напомним, семинар-совещание проходил в столице два дня. Накануне в секциях работники идеологического фронта организовали деловые ролевые игры и побывали на месте тех людей, с которыми работают в обычной жизни.

Итог этому марафону подвел глава Администрации Президента. Он констатировал, что та же Россия – еще недавно упрекавшая нас в некой «недемократичности» слова идеология, теперь уже сама взяла его в каждодневный лексикон. Базовые же принципы нашей идеологии, отметил Владимир Макей – единство, справедливость, солидарность и нравственность.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики:

– Нынешний год объявлен годом качества, это дает колоссальный простор для инициативы – повышение качества конкретного товара, конкретной работы, существенного улучшения качества жизни белорусских граждан. И роль идеологического актива не должна ограничиваться просто освещения тех или иных мероприятий. Именно идеологи должны в каждом городе и районе, на каждом предприятии и организации четко понять, что еще нужно сделать, чтобы люди почувствовали улучшение качества жизни. Может быть, это даже будут один или два вопроса, зато таких, которые государство, или сами граждане при его поддержке, в силах решить. А во-вторых, они действительно важны и чувствительны для наших людей.