Белорусские и российские военные собрались в Москве

Совместные комплексные учения Организации Договора о коллективной безопасности начинаются в Москве.

В объединенном штабе соберутся представители силовых структур семи стран-участниц ОДКБ. Первый этап продлится три дня. Это так называемая «штабная фаза».

Второй - запланирован на осень и пройдет на территории Беларуси. Это российско-белорусские оперативно-стратегические учения «Запад-2009». В них задействуют около 13 тысяч военных, бронетехнику, авиацию и артиллерию.

- В некоторых вопросах мы можем говорить, что эти учения уже начались. Это подразделение, на территории которого мы находимся, также будет принимать участие, вычислять пуски баллистических ракет с территории РФ, - рассказал Юрий Жадобин, государственный секретарь совета безопасности Республики Беларусь

Заключительная фаза комплексных учений ОДКБ состоится в октябре. В Казахстане пройдут манёвры коллективных сил оперативного реагирования, созданные в июне этого года. Планируется, что наблюдать за ними будут главы стран-членов ОДКБ.