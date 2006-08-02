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Белорусские и литовские военные договорились о взаимодействии

02 августа 2006 07:24
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Военные обсудили обоюдные претензии. Соседи выказали недовольство неоднократным нарушением их воздушной границы воздушными шарами и вертолетом. Но в последнем случае - никаких доказательств предоставить не смогли. Проблему обсудили, договорились о тесном взаимодействии всем направлениям. Чтобы укрепить взаимное доверие и улучшить обмен информацией белорусская сторона допустит на нашу приграничную территорию литовские самолеты для изучения возможности обнаружения их радиоэхолокационных станций. Такого же ответа отечественные военные ждут и от литовской стороны.

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