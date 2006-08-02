Белорусские и литовские военные договорились о взаимодействии

Стенограмма выступления Александра Лукашенко на совещании с руководителями белорусских загранучреждений

Уважаемые товарищи! ...На третьем Всебелорусском народном собрании мы определили основные направления нашего развития. Они хорошо вам известны. И цель моего выступления не в том, чтобы еще раз напомнить о них. Я хочу сконцентрировать ваше внимание на тех новых тенденциях, которые проявляются в изменяющемся мире, и на необходимости нашей адекватной реакции на эти изменения.