Белорусские и литовские военные договорились о взаимодействии
Военные обсудили обоюдные претензии. Соседи выказали недовольство неоднократным нарушением их воздушной границы воздушными шарами и вертолетом. Но в последнем случае - никаких доказательств предоставить не смогли. Проблему обсудили, договорились о тесном взаимодействии всем направлениям.
Чтобы укрепить взаимное доверие и улучшить обмен информацией белорусская сторона допустит на нашу приграничную территорию литовские самолеты для изучения возможности обнаружения их радиоэхолокационных станций. Такого же ответа отечественные военные ждут и от литовской стороны.