Белорусские депутаты строят планы и проекты работы

Проекты земельного и бюджетного кодексов будут рассмотрены на 8-ой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Проект кодекса о земле направлен на устранение скрытого рынка земельных участков и увеличение потенциала инвестиций. А введение залога права аренды земли позволит расширить возможности в получении кредитных ресурсов.

Проект Бюджетного кодекса установит общие принципы организации бюджетной системы, а также определит правовое положение субъектов этих отношений. Дальнейшее повышение уровня жизни населения предусматривается законопроектом о бюджете на 2008 год. Кроме того, в планах парламентариев и рассмотрение целого ряда других законодательных инициатив.

В повестке дня 7-ой осенней сессии Палаты представителей Национального собрания третьего созыва - 38 уже готовых законопроектов, ещё 30 находится на доработке в постоянных комиссиях.

Депутатам предстоит принять решения по укреплению правовой базы экономики, национальной безопасности, социальной сферы. Народные избранники продолжат работу и по обновлению действующих кодексов.

Как и на прошлой сессии, самым объемным станет блок социальных вопросов: депутаты обещают позаботиться о соблюдении прав детей сирот, и законодательно закрепить гарантии для пенсионеров. Уже сегодня приняты 8 законопроектов, среди которых и закон о трудоустройстве лиц, обязанных возмещать государству расходы по содержанию детей.