Белорусские депутаты совершат официальный визит в Варшаву

Новости Беларуси. Делегация белорусских парламентариев направится в Варшаву. Официальный визит белорусских депутатов в соседнюю страну станет первым за многие годы.

В ходе поездки, запланированной на нынешнюю неделю, пройдут встречи с польскими коллегами, а также представителями бизнеса. Цель визита – установление и возобновление межпарламентских контактов.

Сейчас Беларусь активно работает в 7 международных объединениях. В их числе Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентская ассамблея государств СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.