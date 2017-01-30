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Белорусские депутаты совершат официальный визит в Варшаву

30 января 2017 06:21
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Новости Беларуси. Делегация белорусских парламентариев направится в Варшаву. Официальный визит белорусских депутатов в соседнюю страну станет первым за многие годы.

В ходе поездки, запланированной на нынешнюю неделю, пройдут встречи с польскими коллегами, а также представителями бизнеса. Цель визита – установление и возобновление межпарламентских контактов.

Сейчас Беларусь активно работает в 7 международных объединениях. В их числе Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентская ассамблея государств СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Польша

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