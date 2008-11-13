Белорусские депутаты сформировали делегации для Парламентских ассамблей СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ

Таким образом, утверждены делегации для работы в объединениях, где наша страна имеет постоянное членство, и определены представители по взаимодействию с рядом структур. Как отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Сергей Маскевич, перед нынешним составом Палаты представителей стоит задача постепенного "размораживания" отношений с ПАСЕ, более активное участие в работе Северного Совета.