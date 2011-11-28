Белорусские депутаты ратифицировали договор о Евразийской экономической комиссии

Законопроект был внесен в парламент президентом. Сам документ о создании комиссии был подписан в Москве 18 ноября лидерами Беларуси, России и Казахстана.

Согласно договору Комиссия Таможенного союза прекратит свое существование, а Евразийская экономическая будет иметь более 170 полномочий и функций. Это обеспечит развитие не только таможенного союза, но и Единого экономического пространства, которое заработает с начала 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа комиссии будет основываться на принципах равноправия и гласности, а решения будут принимать на основе консенсуса.

Виталий Бусько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:

Мы сегодня смело идём к этой интеграции, потому что Беларусь производит очень много того, что с удовольствием покупают и в Казахстане, и в России. А Россия и Казахстан в состоянии дать нам то, из чего мы изготовим всё это и потом хорошо продадим.

К слову, сегодняшнее заседание в Овальном зале проходило в день 15-летия начала деятельности Палаты представителей Национального собрания Беларуси. За это время депутаты рассмотрели более полутора тысяч законопроектов.