Белорусские депутаты продолжают законотворческую деятельность

11 октября на пленарном заседании в Овальном зале парламентариям в первом чтении предстоит рассмотреть ряд законопроектов.

На данный момент в повестке дня 7 вопросов. Депутатам предстоит принять решение по проектам законов о государственной регистрации недвижимого имущества, конституционном судопроизводстве, жилищных отношениях, а также обеспечению единства измерений.

Кроме того, народные избранники продолжат работу по обновлению действующих кодексов. Дополнения и изменения коснуться кодификации по вопросам использования воздушного пространства и оценочной деятельности. Повестка дня включает и кадровый вопрос. Избрание главы комиссии по международным делам и связям с СНГ - сегодня в центре внимания депутатов.

