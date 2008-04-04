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Белорусские депутаты принимают участие в пленарных заседаниях межпарламентской ассамблеи СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге

04 апреля 2008 07:50
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Делегацию Национального собрания Беларуси возглавляют председатель Совета Республики Геннадий Новицкий и председатель Палаты представителей Вадим Попов. В рамках мероприятий сегодня пройдет международная конференция "Глобализация миграционных процессов". Участники обсудят вопросы защиты прав трудящихся мигрантов, противодействия незаконной миграции, совершенствования законодательства в этой сфере.

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