Белорусские депутаты принимают участие в пленарных заседаниях межпарламентской ассамблеи СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге
Делегацию Национального собрания Беларуси возглавляют председатель Совета Республики Геннадий Новицкий и председатель Палаты представителей Вадим Попов.
В рамках мероприятий сегодня пройдет международная конференция "Глобализация миграционных процессов". Участники обсудят вопросы защиты прав трудящихся мигрантов, противодействия незаконной миграции, совершенствования законодательства в этой сфере.