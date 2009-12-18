Белорусские депутаты назвали дискриминационной резолюцию Европарламента об участии Беларуси в Евронест

В резолюции заявлено, что полноформатное участие Беларуси в парламентской ассамблеи «Восточного партнерства» (Евронест) на равной основе возможно только после проведения свободных и справедливых выборов в белорусский парламент.

Так, руководитель международной комиссии Сергей Маскевич убежден, что принятая резолюция не только не способствует реализации программы «Восточное партнерство», но и в целом противоречит развитию наших отношений с Евросоюзом.

Сергей Маскевич, председатель Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:

– В основополагающих документах, в подписанной декларации, говорится о равных условиях для всех участников «Восточного партнерства». Есть решение о создании рабочей группы из представителей парламентов 6 стран-участниц «Восточного партнерства» и 5 стран Евросоюза. Она внесет предложения о равноправном участии белорусского парламента в Евронест.