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Белорусские депутаты готовятся к осенней сессии

12 августа 2009 10:42
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Парламентарии подготовят к её началу 20 новых законопроектов. Среди них есть довольно объемные комплексные документы. Например, Кодекс об образовании, который уже поступил в парламентскую комиссию.Беларусь может стать первой страной, где появится такой документ. Депутатский корпус уже заканчивает работу над законом о государственной молодежной политике. Предположительно, в первые дни сессии рассмотрят и закон о земле. Изменения ожидаются также в уголовном и административном законодательстве. Кроме этого, депутаты нижней палаты парламента намерены активно вести работу в «группах дружбы», в комиссии по международным делам и по вопросам внешней деятельности.

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