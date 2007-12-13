Белорусская столица готовится принять Высший Госсовет Союзного государства

На предстоящем заседании Высшего Госсовета Союзного государства есть что обсудить.

Внешняя политика, топливно-энергетический баланс и бюджет на будущий год. В каких направлениях стоит двигаться политикам и экономистам двух стран и когда Союз действительно приобретет реальные очертания?

Парламентарии обеих стран объединились в Парламентское собрание Союза Беларуси и России. Потому по долгу службы готовят материалы ко встрече первых лиц Союзного государства. Главный документ - Бюджет. В 2008 году страны-союзницы совместно могут потратить чуть более 4 миллиардов российских рублей. Такую сумму просчитали парламентарии, и её размер будет предложено утвердить завтра на заседании ВГС.

ВГС не собирался ровно год, а в Минске это мероприятие не проводилось почти пять лет. Столько же времени прошло с последнего визита Владимира Путина в Беларусь: глава российского государства посещал Минск с рабочим визитов в январе 2003 года именно для участия в заседании ВГС. Все последующие заседания Высшего Госсовета проходили в России. Последнее из них состоялось 15 декабря 2006-го. Прошел почти ровно год - и президенты вновь будут общаться, вырабатывая стратегию Союза двух.

В повестке Высшего Госсовета около десяти вопросов. Бюджет и 38 совместных программ: реализация российско-белорусских проектов в промышленности, в строительстве, в области правоохранительной деятельности и социальной сфере. В Кремле заявляют, что вопрос о Конституционном акте Союзного государства в повестке дня предстоящего в Минске заседания не стоит.

Процесс интеграции России и Беларуси многогранный и сложный. Ровным он не был никогда. Разногласия у двух сторон возникали периодически. Например, по блоку Соглашений по обеспечению равных прав граждан двух стран. Наша страна здесь принципиальна - за обязательность исполнения всех решений и документов.

Ещё сегодня все гадают: что же будут обсуждать на заседании Высшего Госсовета в Минске. Одно только ясно точно, что именно денежный вопрос - Бюджет - станет завтра основным в повестке дня ВГС. Все остальное спорно и призрачно. Тем не менее, на минский раунд переговоров о будущем Союза двух возлагают большие надежды.