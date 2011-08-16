Белорусская оппозиция: без средств Запада наше существование невозможно

Сегодня многие из представителей белорусской оппозиции не только не скрывают, но и откровенно признаются в том, что без средств Запада их существование просто невозможно. Более того, на страницах изданий они раскрывают и сами схемы поступления денег.

Высокий политический сезон в Беларуси прошел. Лето не богато на события. Поэтому политику пытаются найти даже там, где ею и не пахнет. Последний пример — задержание руководителя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого. По финансовым причинам. Деятель оказался банальным неплательщиком налогов, хотя немалые денежные потоки из иностранных фондов регулярно шли на счета фонда. Работали по принципу — деньги любят тишину.

По такому же принципу действовали многие участники прошедшей избирательной кампании. Откуда средства — молчали. И вот уже сегодня кое-где проскакивают признания, как шло финансирование. Что называется, из первых уст. Сергей Возняк, которого считали ключевой фигурой в схеме финансирования кампании Некляеева, в интервью газете подтверждает, как шли потоки. На вокзале в Вильнюсе ячейки использовались как камеры хранения, человек туда приезжал и забирал деньги. Ни один курьер никогда не вез больше $10 тысяч.

На портале «Немецкой волны» — общественно-правовой медиакомпании — констатируют: «Неправительственные организации в Беларуси напрямую зависят от зарубежной финансовой поддержки». И приводят слова Некляева. Он подтверждает, что без денег Запада не было бы и оппозиции.

Информационное агентство Regnum, пользуясь информацией портала WikiLeaks, распространила данные о том, что переправкой налички через белорусско-литовскую границу занималось американское посольство в Вильнюсе.

«Не секрет, — открыто пишет из Великобритании театрал Халезин, — что в Литве идет банковское обслуживание белоруской оппозиции. На счета банков в этой стране поступает финансовая подпитка».

У того же Ярослава Романчука, экс-кандидата в президенты, проскакивает фраза о конкуренте. «С Санниковым все стало понятно, когда его начали накачивать деньгами», — это слова экономиста.

Еще один из претендентов на высший пост Костусев рассказал, как один из кандидатов предложил ему заработать: за 100 тысяч долларов сняться с выборов. Неудивительно, что после таких финансовых разборок даже приверженцы оппозиции не скрывают разочарования в ее якобы лидерах. Российский журналист Евгений Огурцов подмечает, что они так и норовят — цитата — «слинять за рубеж». С таким политическим и финансовым багажом они — хоть куда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».