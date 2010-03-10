Прямой эфир

Белорусская официальная делегация 11 марта посетит Литву

10 марта 2010 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Белорусы примут участие в торжествах по случаю 20-й годовщины восстановления независимости Литвы. Делегацию возглавит заместитель премьер-министра – Виктор Буря.Как сообщили в пресс-службе главы нашего государства, о данном решении Александр Лукашенко проинформировал президента Литвы Далю Грибаускайте в ответном послании. Президент Беларуси искренне поблагодарил своего коллегу за приглашение и отметил высокий потенциал дальнейшего развития политических, экономических и культурных связей в интересах белорусского и литовского народов.

Другие новости рубрики

Все новости
10 марта 2010 08:35

Киргизские аксакалы потребовали закрыть американскую авиабазу

10 марта 2010 08:01

Власти Японии официально подтвердили существование секретного ядерного договора с США

10 марта 2010 07:59

Радикальные изменения в закон о регламенте приняты в Украине