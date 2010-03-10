Белорусская официальная делегация 11 марта посетит Литву

Власти Японии официально подтвердили существование секретного ядерного договора с США

Между Токио и Вашингтоном он был заключен в годы холодной войны. Информация о пакте, полностью противоречащем японским законам и договоренностям между США и Советским Союзом, ранее уже появлялась в СМИ, однако правительство страны восходящего солнца всегда отрицало его существование.