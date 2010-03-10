Белорусская официальная делегация 11 марта посетит Литву
Белорусы примут участие в торжествах по случаю 20-й годовщины восстановления независимости Литвы. Делегацию возглавит заместитель премьер-министра – Виктор Буря.Как сообщили в пресс-службе главы нашего государства, о данном решении Александр Лукашенко проинформировал президента Литвы Далю Грибаускайте в ответном послании. Президент Беларуси искренне поблагодарил своего коллегу за приглашение и отметил высокий потенциал дальнейшего развития политических, экономических и культурных связей в интересах белорусского и литовского народов.