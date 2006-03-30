Белорусская молодежь против!

Продолжается пикет белорусской молодежи около польского посольства в Минске. 30 марта в акции приняло участие несколько сотен человек. Требование остается прежним: невмешательство во внутренние дела Беларуси и сохранение добрососедских отношений между странами. Утром возле польского посольства появилось более двухсот юношей и девушек. В основном это столичные студенты. Пикетирование вовсе не мешает учебе: молодежные группы сменяют друг друга. Есть здесь и постоянные участники. Секретарь первичной организации БРСМ столичного политехнического колледжа Константин Изотов ради своих убеждений готов приходить сюда так часто, как это будет нужно. Такого же мнения и другие пикетчики. Они планируют передать в посольство Польши обращение и тем самым еще раз подчеркнуть: давление на Беларусь со стороны западных стран неприемлемо.