Белорусская медицина должна решать задачи мирового уровня

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с хирургами, которые впервые в нашей стране провели операцию по пересадке печени.

Глава государства подчеркнул - в республике делается все возможное для развития здравоохранения, ведь сегодня здоровье граждан - один из основных элементов демографической безопасности страны.

Буквально за неделю имя Сергея Станиславчикова стало известно всей Беларуси. Это он, первый из пациентов из "листа ожидания", кому, впервые в нашей стране пересажена печень. Сейчас делается всё, чтобы орган прижился и дал шанс Сергею на долгую и счастливую жизнь.

Успешную операцию по пересадке печени глава государства назвал победой всей белорусской медицины и сравнил с научным открытием или даже запуском спутника. Хирургам удалось не только спасти одну жизнь, а подарить надежду на исцеление сотням белорусов, причём у себя на Родине.

Предваряя долгую беседу с трансплантологами, Александр Лукашенко подчеркнул, здоровье людей - сегодня приоритет социальной политики белорусского государства. И ни в одной стране мира таких масштабных капиталовложений в медицину - нет. В планах, часть которых будет реализовано уже и в этот, Год Здоровья, переоснастить все больницы страны, чтобы сложные операции выполнялись и в райцентрах.

У хирургов Александр Лукашенко сегодня интересовался и состоянием пациента, и перспективами трансплантологии в Беларуси. Президент задавал вопросы, вникая во все медицинские тонкости. В частности, чем так сложна операция по пересадке печени, что по её успешности, в мире судят о развитии всей медицины в стране. Такими же откровенными были и ответы.

Успешная операция - это бесспорная победа. Теперь главное, подчеркнул глава государства, скорее открыть на базе 9-ой больницы в Минске Центр трансплантологии. Он может дарить жизнь, и может приносить доходы. Сегодня в мире операция по пересадке сердца стоит порядка 25 тысяч евро. Белорусский центр в перспективе сможет выполнять их для белорусов - фактически бесплатно.

Сегодня ожидают пересадки печени 400 пациентов. Наши возможности на начальном этапе - хотя бы пять операций в год. Сергей Станиславчиков проходил службу в Североморске, участвовал в спасении "Курска". Долг отечеству - заплатил сполна, заметил Президент. И далее к подбору пациентов, сказал Александр Лукашенко, подходить нужно избранно. Те, кто губит здоровье алкоголем, не могут становиться в первые ряды.

Центр трансплантологии соберёт уникальное оборудование и специалистов, которые уже прошли стажировку в лучших клиниках Европы. Открыть его планирую уже летом будущего года - на шесть месяцев раньше срока.

В плане законодательства, по мнению главы государства, нашим врачам и населению бояться нечего. Принятый в 97 году закон, хоть и вызывает нарекания, но надёжно защищает от преступных посягательств. Вся донорская база будет держаться под грифом "секретно".

В заключение встречи, с пожеланиями здоровья и цветами, Александр Лукашенко сказал хирургам "до скорой встречи", уже на открытии Центра. И выразил желание даже поприсуствовать на одной из операций.

