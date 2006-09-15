Белорусская граница будет соответствовать европейским стандартам

Демаркация государственной границы Республики Беларусь завершится 3 октября, сообщили в государственном комитете погранвойск.

Это касается юридического оформления белорусской границы с сопредельными европейскими государствами: Польшей, Литвой и Латвией. Европейский Союз внес немалые средства в осуществление данной процедуры. Так, Беларуси демаркация границы с Литвой и Латвией обошлась в 12 миллионов долларов. Более трети этой суммы внесли европейские погранведомства. Евросоюз и Беларусь в деле охраны госграницы сотрудничают уже несколько лет.

"Усиление противодействия миграционным потокам" - новый проект белорусского погранведомства. На его реализацию будет потрачено около одинадцати с половиной миллионов долларов. Его цель - найти эффективные способы противодействия нелегальной транзитной миграции через территорию Беларуси. Повышению надежности границ будет способствовать и система биометрического контроля. Брюссель одобрил заявку Беларуси на создание такой системы.

Постоянный комитет Союзного государства планирует внести на предстоящее заседание Союзного правительства новую программу по обустройству расположенных на территории Беларуси таможенных пунктов. Ее принятие позволит продолжить строительство и модернизацию пунктов пропуска "Брузги", "Берестовица", "Мокраны" и "Новая Рудня". Места пропуска будут соответствовать всем современным требованиям. А это в свою очередь позволит расширить формы и методы таможенного и пограничного контроля. Сейчас завершается также разработка новой союзной программы по формированию единой информационной системы таможенных служб Беларуси и России.