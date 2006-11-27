Белорусская диаспора в России представляет значительную силу

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Василий Долголев 27 ноября в Москве на конференции "Общественные организации белорусов в России: взаимодействие и пути дальнейшего сотрудничества". Этнические белорусы, проживающие в России, по численности занимают девятое место среди 160 национальностей страны. Из 145 миллионов жителей России белорусы составляют почти 3%. Наиболее компактно они проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Краснодарском крае, Калининградской области и в ряде других регионов. Наряду с сохранением белорусских национальных культурных традиций уже есть положительные примеры деятельности белорусской диаспоры в торгово-экономической сфере. Активно работают с белорусскими товаропроизводителями соотечественники в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске, Башкортостане, Калининграде и ряде других регионов.