Белорусская делегация участвует в юбилейной министерской встрече Движения неприсоединения в Белграде

Глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Мартынов изложит на встрече позицию Беларуси о приоритетных задачах и направлениях сотрудничества в рамках организации. Особое внимание - развитию торгово-экономического, инвестиционного и инновационного взаимодействия между региональными группами развивающихся стран. Движение неприсоединения было создано полвека назад в Белграде. Сегодня оно объединяет 118 государств, большинство из которых входят в состав ООН. Беларусь присоединилась к организации в 1998-м году и пока является единственным европейским государством - участником. Многие предложения белорусской стороны закреплены в итоговых документах организации. В частности, усиление борьбы с рабством и торговлей людьми; отмена односторонних санкций; предотвращение создания новых типов оружия массового уничтожения и многие другие.