Белорусская делегация провела переговоры в Экваториальной Гвинее

Минск и Малабо определили графики по выходу на двусторонние проекты. Сегодня, 14 ноября, состоялись переговоры белорусской делегации под руководством министра иностранных дел с коллегами из Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны подтвердили серьезную политическую нацеленность на развитие дальнейшего взаимодействия. Существенное внимание уделено доработке и согласованию проекта дорожной карты сотрудничества, которая в настоящий момент насчитывает 65 пунктов. Для обсуждения хода реализации достигнутых в Минске договоренностей глав двух государств в Экваториальной Гвинее сейчас находится представительная белорусская делегация.