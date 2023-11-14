Белорусская делегация провела переговоры в Экваториальной Гвинее

Минск и Малабо определили графики по выходу на двусторонние проекты. Сегодня, 14 ноября, состоялись переговоры белорусской делегации под руководством министра иностранных дел с коллегами из Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.