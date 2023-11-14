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Белорусская делегация провела переговоры в Экваториальной Гвинее

14 ноября 2023 13:32
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Минск и Малабо определили графики по выходу на двусторонние проекты. Сегодня, 14 ноября, состоялись переговоры белорусской делегации под руководством министра иностранных дел с коллегами из Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация провела переговоры в Экваториальной Гвинее-1

Стороны подтвердили серьезную политическую нацеленность на развитие дальнейшего взаимодействия. Существенное внимание уделено доработке и согласованию проекта дорожной карты сотрудничества, которая в настоящий момент насчитывает 65 пунктов. Для обсуждения хода реализации достигнутых в Минске договоренностей глав двух государств в Экваториальной Гвинее сейчас находится представительная белорусская делегация.

# Международное сотрудничество # Сергей Алейник # Фотофакт

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