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Белорусская делегация находится с официальным визитом в Корее

05 ноября 2007 13:07
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Беларусь и Корея заключили соглашение о воздушном сообщении между территориями государств и за их пределами. Документ подписан в Сеуле по итогам встречи премьер-министров двух стран. Кроме того, подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области культуры и о взаимных безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, а также меморандум о взаимопонимании между Государственным таможенным комитетом Беларуси и таможенной службой Кореи.

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