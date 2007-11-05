Белорусская делегация находится с официальным визитом в Корее

Беларусь и Корея заключили соглашение о воздушном сообщении между территориями государств и за их пределами. Документ подписан в Сеуле по итогам встречи премьер-министров двух стран. Кроме того, подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области культуры и о взаимных безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, а также меморандум о взаимопонимании между Государственным таможенным комитетом Беларуси и таможенной службой Кореи.