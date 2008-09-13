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Белорусская армия боеспособна и хорошо оснащена

13 сентября 2008 16:34
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Это отметил министр обороны Китая после визита в Беларусь. Сегодня Лян Гуанле посетил Военную академию. Китайского гостя заинтересовали наукоемкие образовательные технологии и система подготовки специалистов в области идеологии. Кроме того, делегация из Поднебесной посетила центр оперативно-тактической подготовки и встретилась с китайскими курсантами, которые учатся на факультете противовоздушной обороны. Планируется что уже в этом месяце китайская учебная группа пополнится еще тридцатью слушателями.

И сегодня же состоялась официальная итоговая встреча министров обороны двух стран. Лян Гуанле поблагодарил своего коллегу Леонида Мальцева за теплый прием и выразил желание продолжить, конструктивный китайско-белорусский диалог в военной сфере.

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